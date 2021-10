Centre-ville de Caen : bientôt des ventes privées en vitrine ?

POURQUOI ? Ces quelques lettres de néon blanc, fixées en hauteur de l’immeuble qui fait face à la Poste Gambetta, à l’angle de la rue Lebret et du boulevard du Maréchal Leclerc, ne manquent pas d’interpeller depuis plusieurs jours les passants. Elles sont l'œuvre d'un artiste, mais pourraient presque préfigurer la construction prochaine d’un projet immobilier aux ambitions à la fois novatrices et fédératrices, porté par l’opérateur Didier Webre.

“Je vois aujourd’hui au centre-ville les mêmes boutiques que celles que je connaissais enfant. Pourtant, les modes de consommation ont évolué et les achats sur Internet se développent...” D’où son idée : installer à cette adresse un bâtiment entièrement en verre, 800 m2 de surface au sol et trois niveaux dédiés à la promotion de produits proposés par des associations, des commerçants, des marques... “Il s’agirait d’un magasin aux événements éphémères, sorte de ventes privées où les produits seraient mis en avant physiquement.” Des lumières à base de néons, proches de ceux qui forment cette curieuse œuvre d'art, seraient la base de la communication interactive voulue par Didier Webre, “qui devra donner une identité visuelle de ce que l’on y promeut. Des effets de lumière donneront une perception différente de magasins classiques.”



Une architecture discutée

Le bâtiment moderne tranchera nettement avec les immeubles voisins, et fait déjà réagir. Le collectif Bienvenue en Normandie a par exemple fait savoir qu’il se réservait le droit de déposer un recours contre le projet conçu par le cabinet d’architectes Bienvenu. “Le projet que je porte nécessite une telle architecture”, défend Didier Webre, qui voit l’avenir en grand : “c’est avant tout participatif : si tout le monde s’en saisit et participe à animer ce projet, cela peut devenir un concept exemplaire.” Un concept audacieux, surtout, pour poursuivre un but partagé par beaucoup : redynamiser le commerce du centre-ville de Caen.