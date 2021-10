Drakkars de Caen : un attaquant s'engage, un défenseur arrive

Agé de 25 ans, Dorian Peca n'est pas encore arrivé à Caen qu'il s'est déjà engagé avec les Drakkars. Cet attaquant évoluait en ligue universitaire nord-américaine la saison passée. "On manque de concrétiser des actions de jeu à l'offensive", expose le président du club, Jean-Marc Soghomonian, "et on espère qu'il pourra donc nous aider".

Les Drakkars devraient par ailleurs recevoir le soutien de Vsevolod Tolstushko, 21 ans, défenseur. "La taille de notre effectif est juste, car on avait pas prévu autant de blessures". Ancien international ukrainien en jeunes, il doit signer d'ici la fin de la semaine.