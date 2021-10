Nouveautés jeux vidéo : "NBA Live 15", "Sunset Overdrive"

NBA Live 15 (PS4 XBO)

31 octobre

"NBA Live" marque la seconde tentative de EA de rétablir sa franchise de basket-ball. Parmi les améliorations à noter, un graphisme hyper-réaliste, des effets physiques en temps réel, davantage d'options pour marquer des points et l'intégration du mode Ultimate Team, populaire sur d'autres jeux de l'éditeur. Il lui faudra tout de même battre "NBA 2K15" qui règne en maître sur le domaine depuis plusieurs années.

easports.com/nba-live

Sunset Overdrive (XBO)

31 octobre

"Sunset Overdrive" mélange invasion mutante, parkour urbain et un carnaval de couleurs qui ne sont pas sans rappeler le "Jet Set Radio" de Sega, très populaire au début des années 2000, aujourd'hui un classique. Dans ce jeu, les joueurs doivent régler les problèmes causés par Fizzco, une société de boissons un peu trop zélée, et sa nouvelle boisson énergisante. "Sunset Overdrive" est l'oeuvre des studios derrière les franchises "Ratchet & Clank" et "Resistance".

insomniacgames.com/games/sunset-overdrive

WWE 2K15 (360 PS3)

31 octobre

"WWE 2K15" promet des simulations plus sophistiquées et veut tirer avantage du buzz qui entoure les consoles nouvelle génération, même sur Xbox 360 et PlayStation 3. Les versions PlayStation 4 et Xbox One sortiront le 18 novembre.

2k.com

Lords of the Fallen (360 PC PS3)

31 octobre

Entrez dans un monde infesté de monstres et à l'architecture médiévale imposante. Ce jeu d'aventure plein d'action orienté vers le combat se concentre sur la mission d'un anti-héros pour éradiquer le mal. Tomasz Gop de "The Witcher 2" en est le producteur exécutif. "Lords of the Fallen" est souvent comparé aux intenses "Dark Souls", bien que son approche soit peut-être moins sombre. Développé par CI Games (Franchise "Sniper: Ghost Warrior") et Deck13, une équipe spécialiste du jeu d'aventure graphique.

lordsofthefallen.com

Stealth Inc 2: A Game of Clones (WiiU)

30 octobre

Le premier "Stealth Inc" avait à l'origine commencé comme un simple hobby pour s'occuper à l'heure du déjeuner. Ce séquel, exclusivement sur WiiU, s'inspire quant à lui largement du classique Nintendo "Super Metroid" tout en y ajoutant de nouveaux gadgets et graphismes et un mode 2 joueurs.

stealthincgame.com