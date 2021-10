Retouvez l'intégrale du 6e tour de Coupe de France avec en direct : Tony et Robin Theault (Avranches et Granville), Bruno Plattier président de l'AST Deauville victorieuse de Tourlaville, Mickael Derouet entraîneur du FC Flers battu par St-Lô (1-4) et de Vincent Hamelin, président de l'AS Brécey battue par Hérouville (2-5).

On jouait également dans les championnats régionaux, retrouvez tous les résultats et classements de DH, DSR et des trois groupes de DHR bas-normands :