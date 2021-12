Le déménagement du TGI d'Avranches vers Coutances devrait se faire le 13 Décembre prochain.

Durant ce temps, les travaux se poursuivront dans le bâtiment principal du palais de justice de Coutances. Des travaux qui seront fini (normalement) le 18 novembre. Et c'est donc le 13 décembre que le Tribunal de grande instance d'Avranches prendra ses quartiers à Coutances qui sera dès cette fin d'année 2010, le seul TGI du centre et Sud Manche. Le 31 décembre sera quand à elle la date du "clap de fin" pour le TGI d'Avranches qui fermera définitivement ses portes pour laisser à Coutances, l'ensemble des contentieux à compter du 1er janvier 2011. Le palais de justice lui sera ensuite repris par le tribunal d'instance et le conseil de prud'hommes qui commenceront à s'installer début 2011 avant une installation définitive après travaux en septembre 2011...

