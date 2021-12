Lydie Crespin devant le tribunal correctionnel d'Avranches.

Mise en examen depuis le mois de mars, elle est soupçonnée d'abus de confiance dans le cadre des fonctions de présidente qu'elle occupait entre 2002 et 2005 au sein de l'association « Jeunesse en Baie ». Une association chargé de l’accueil collectif occasionnel, la halte-garderie, le relais d’assistantes maternelles et le centre de loisirs du canton de Sartilly. Problème, la structure dont le budget était important avait terminé l'année 2005 avec un trou de 50 000 ¤. Les fournisseurs et les salariés de l’association n’étaient plus payés. Licenciée par le nouveau président de "Jeunesse en Baie" (qu'elle a attaqué au Prud'hommes), elle a toujours nié tous ce qui lui était reproché. Reste a savoir si le tribunal lui sera convaincu par ses explications...

