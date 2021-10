Rouen : "Romain Brifault", naissance d'une marque de luxe

Hier soir nous avons eu le privilège d’assister à un défilé de mode organisé pour le lancement de la marque de vêtement de luxe « Romain Brifault ». C’est à l’Hôtel de Bourgtheroulde que le public a pu découvrir le talent, et l’inventivité de ce jeune Rouennais de 21 ans. Sa force créatrice, il la puise dans son handicap : Romain est atteint du syndrome d’asperger. Si ce diagnostic lui fut d’abord difficile à vivre, c’est aujourd’hui ce qui fait sa force. « J’ai une mémoire sensorielle et je ressens les bruits, la douleur, le toucher avec intensité, explique-t-il. C’est ce qui m’aide à créer une œuvre artistique beaucoup plus poussée et précise. »

Du sur-mesure pour les femmes en fauteuil

Par sa couture, Romain souhaite que tout le monde se retrouve sur un pied d’égalité. « Pourquoi faire une distinction entre une personne handicapée et une personne valide ? Pas de différence, pas de négligence. J’ai vraiment envie de réveiller les consciences avec ma patte artistique ». Alors il décide de créer aussi pour des femmes en fauteuil. Il met au point un système innovant de prise de mesures et de création de robes dont il a déposé le brevet. Il devient le seul styliste au monde à proposer des robes de mariée pour les femmes handicapées. Karine Vieira, son mannequin, est fière d’avoir participé à ce projet. « En tant que femme on se sent mise en valeur. Romain crée des vêtements dans lesquels on se sent à l’aise. On peut manier plus facilement son fauteuil et circuler. On se sent belle, tout simplement.»

Une affaire de famille

Aujourd’hui, la SAS Romain Brifault est incubée chez SEINARI qui apporte toute l’aide nécessaire au démarrage des entreprises innovantes en Seine-Maritime. Le frère de Romain, co-fondateur, est en première année à la Rouen Business School. En attendant, c’est leur grand-père, Jacques Brifault, qui gère le démarrage de la société. Tout s’articule autour de Romain, afin de lui donner la liberté de créer de nouveaux modèles et de laisser son talent s’exprimer.

[video]