Caudebec : ils tentent de mettre le feu au Lidl... puis se ravisent

La Brigade Anti-Criminalité patrouille ce jeudi soir quand elle est requise rue de la République, sur le parking du Lidl. Sur place, elle découvre un container dont les déchets ont été renversés sur le parking et devant la devanture puis incendiés. Les sept incendiaires prennent la fuite avant l'arrivée des forces de l'ordre mais prennent le temps d'éteindre le feu devant la devanture. Un panneau publicitaire a également été brisé.

Un requérant indique aux policiers avoir vu plusieurs individus être entrés dans une résidence. Les policiers les y retrouvent et les interpellent. Parmi eux, deux filles de 15 et 18 ans et cinq hommes âgés entre 14 et 21 ans. Tous résident à Caudebec-lès-Elbeuf sauf deux à Elbeuf.