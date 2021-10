Un Haut-Normand au départ de la Route du Rhum !

Jean-Edouard Criquioche n'en est pas à son coup d'essai sur la célèbre transatlantique. C'est même la troisième fois qu'il prend le départ de la mythique course. Il accompagnera dans cette course les Manchois Marc Lepesquieux, Brieuc Maisonneuve, Halvard Mabire, Miranda Merron et Louis Duc.

Pour le président de la Région Nicolas Mayer-Rossignol, Jean-Edouard Criquioche "est notre ambassadeur. Nous sommes fiers qu'il porte les couleurs de la Haute-Normandie. Je lui souhaite bon vent, bonne mer et bonne course."

Pour rappel, cette année, la Route du Rhum escorte les skippers jusqu'en Guadeloupe !