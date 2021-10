Rouen : une fillette de quatre ans retrouvée seule dans la rue

Mercredi 22 octobre, police secours est requise à 15h45 pour se rendre rue de la Libération à Rouen. En arrivant sur les lieux, les policiers prennent contact avec la requérante, une femme née en 1956, qui leur explique qu'une personne qu'elle ne connaît pas à déposer une fillette de 4 ans à son domicile.

La petite fille donne son prénom ainsi que son nom aux policiers et leur explique qu'elle était avec son frère, son père et son oncle dans une voiture et que, sans savoir expliquer pourquoi, elle a perdu de vue son père.

Une main courante en septembre

Les policiers prennent en charge la fillette, la ramène à l'hôtel de police. Celle-ci leur dit habiter à Déville-lès-Rouen. Les policiers lui montrent donc plusieurs photos d'immeubles, qu'elle finit par reconnaître. Les policiers se souviennent alors être déjà intervenus en septembre dernier dans cet immeuble. Ils retrouvent donc le numéro des parents de la petite fille. Personne ne répond. Ils se rendent au domicile, dans lequel la mère, née en 1988, est présente. Cette dernière a été ramenée à l'hôtel de police pour récupérer son enfant.

Le père, né en 1983, devra être entendu par les policiers. Il pourrait être poursuivi pour délaissement de mineur.