Nördik Impakt : focus sur les moments forts de la programmation 2014 !

Festival des cultures numériques et indépendantes, le Nordik Impakt qui a débuté mardi dévoile pour sa 16ème édition une programmation riche et éclectique. Le Festival investie Caen jusqu'au 25 octobre pour proposer à la fois des artistes de renommées nationales voire internationales, tout en laissant aussi une large part aux découvertes musicales. Mardi, on a pu découvrir la belle prestation du petit génie de l'électro Fakear qui a lié son architecture orchestrale à celle des 16 musiciens de Bibendum. D'ici la fin du festival, d'autres soirées s'annoncent de qualité.

Isaac Delusion à la Maison de l'Etudiant (jeudi 23 octobre)

Formé il y a deux ans par Loïc Fleury et Jules Paco, Isaac Delusion est désormais un quatuor parisien qui délivre une pop magique et rêveuse. Ces magiciens ont sorti en juin leur premier album éponyme délicat et limpide, puisant aussi bien dans l'électro, la pop, le hip-hop que dans la folk pour délivrer des titres lyriques, oniriques et planants.

The Dø au Cargö (jeudi 23 octobre)

Formé à Paris en 2005, le fameux duo The Dø est de retour depuis fin septembre avec son troisième album « Shake Shook Shaken ». Les deux complices, Olivia et Dan, ont voulu avec ce nouvel album insufflé encore plus d'énergie électronique et de sensualité à leur morceau. Surfant sur une vague électro-pop, ils nous offrent un album aérien et séducteur, marqué par de belles montées d'adrénaline.

Les concerts en appartement (vendredi 24 octobre)

Le vendredi 24, ce sont 15 concerts qui se dérouleront dans 14 appartements du centre-ville de Caen. Proposée par l'association Happy Daymon, l'initiative permet de donner une visibilité à la scène musicale bas-normande bouillonnante. On retrouvera notamment la pop ensoleillée de Beach Youth, la pop sauvage et psyché des Gandi Lake, les Slaughterhouse Brothers, la folk délicate de Rakia ou de Jahen Oarsman, le rock endiablé des Tropical Horses, les brestois-caennais de Pastoral Division, l'onirique folk de Portier Dean ou encore les énergiques Sorry Sorrow Swims.

Sarh à Notre-Dame de la Gloriette (vendredi 24 octobre)

Dans un cadre atypique, à l’Église Notre Dame de la Gloriette, Sarh viendra exposer ses ballades électro-pop envoutantes et mélodiques. Alliance inattendue de deux personnalités musicales que sont DJ Pone (Birdy Nam Nam) et Jose Reis Fontado (Stuck In The Sound), le duo laisse place à la rêverie mêlant des sonorités puissantes.

Soirée de clôture au Parc des expositions (samedi 25 octobre)

Le parc des expos accueillera encore cette année pour une nuit complète, de 20h30 à 6h, la soirée de clôture. 5000 m² de dancefloor, 4 scènes pour 24 artistes avec au programme Kaytranada, Chinese Man, Super Discount, Cotton Claw, Capture, Volt, Murkage ou encore Kuage regroupant les caennais Superpoze et Adrien de SAmBA De La mUERTE.