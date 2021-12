SM Caen : Malherbe chute à domicile contre Nancy (2-3)

Sûrement frustrés de ne pas avoir marqué à d'Ornano depuis deux mois et demi, les Caennais avaient décidé d'attaquer ce match contre Nancy tambours battants. Dès les premières secondes de jeu, les hommes de Franck Dumas se positionnaient assez haut pour mettre la défense lorraine sous pression. Fort logiquement, les Rouge et Bleu se procuraient les premières occasions. Après plusieurs corners qui ne donnaient rien, Youssef El Arabi héritait d'un bon ballon dans la surface de réparation. Sans tergiverser, il prenait sa chance du gauche et trompait le portier nancéien de prêt (12', El Arabi).

Sûrement frustrés de ne pas avoir marqué à d'Ornano depuis deux mois et demi, les Caennais ont décidé d'attaquer ce match contre Nancy tambours battants. Dès les premières secondes de jeu, les hommes de Franck Dumas se positionnaient assez haut pour mettre la défense lorraine sous pression. Fort logiquement, les Rouge et Bleu se procuraient les premières occasions. Après plusieurs corners qui ne donnaient rien, Youssef El Arabi héritait d'un bon ballon dans la surface de réparation. Sans tergiverser, il prenait sa chance du gauche et trompait le portier nancéien de prêt (12', El Arabi).

Maîtres du ballon, les Caennais continuaient d'exercer une certaine pression. Celle-ci se concrétisait cinq minutes plus tard par une belle reprise de volée de Romain Hamouma sur un excellent centre au deuxième poteau de Yohan Mollo (17'). La chance caennaise de doubler la mise était passée. Derrière, les lignes se resserraient et le jeu s'équilibrait peu à peu. Les hommes de Pablo Correa prenaient logiquement confiance. Sur un contre Bakaye Traoré était lancé dans la surface de réparation avant de voir sa course coupée par Grégory Tafforeau. L'arbitre ne pouvait alors que siffler pénalty. Sentence que transformait Youssef Hadji (1-1, 35'). Derrière, les Nancéiens doublaient même la mise sur une action confuse à l'issue de laquelle Grégory Tafforeau trompait son propre gardien.

Dur de trouver le second souffle



Au retour des vestiaires, Malherbe ne perdait pas de temps et entamait la seconde période comme il l'avait fait en première. Les Rouge et Bleu étaient justement récompensés lorsque Kandia Traoré expédiait le ballon dans la lucarne de Damien Grégorini (2-2, 54'). Le stade d'Ornano s'enflammait alors et pensait certainement que les locaux allaient pouvoir prendre l'avantage. Mais sur une excellente relance au pied du portier lorrain, Julien Féret prenait de vitesse l'arrière garde bas-normande côté gauche. Il enrhumait alors Nicolas Seube et Jérémy Sorbon avant de centrer fort devant le but. Bakaye Traoré n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le but vide (2-3, 70').

Il restait alors vingt minutes aux Caennais pour revenir à la marque. Mais jamais, les hommes de Franck Dumas n'ont trouvé la clé pour déverrouiller le cadenas lorrain. Les Bas-Normands semblaient comme à cours de jus, eux qui avaient déjà tant donné pour revenir au score une première fois.

La feuille de match

CAEN - NANCY : 2-3 (1-2)

11e journée de Ligue 1 - Samedi 30 octobre

14 016 spectateurs

Buts : El Arabi (12') et Traoré (54') pour Caen, Hadji (35'), Tafforeau (csc 38') et Traoré (70')

Cartons jaunes : Tafforeau (34') et Sorbon (72') pour Caen, Lemaître (56'), André Luiz (67') et N'Guémo (70') pour Nancy

CAEN : Thébaux - Barzola, Sorbon, Leca, Tafforeau (N'Diaye 83') - Marcq, Seube, Hamouma (Nabab 86'), Mollo (Yatabaré 74') - El Arabai, Traoré

NANCY : Grégorini - André Luis, Chrétien, Loties, N'Guemo - Feret (Sami 90'), Brison, Gavanon, Cuvillier (57' Lemaître), Traoré (Diakité 85') - Hadji



Traoré tente même des reprises