A Loisirland, on trouve d'immenses structures gonflables, des jeux pour les tous petits, parcours aventure, circuit de voitures électriques, des jeux en bois : en 11 ans, à Alençon, c'est devenu une vraie tradition, au plus grand plaisir des petits et des plus grands:

Enorme succès pour le premier jour de Loisirland à Alençon Impossible de lire le son.

Pour être sûr d'avoir le temps de tout faire, Loisirland à Alençon, c'est jusqu'à vendredi de la semaine prochaine 31 octobre, avec Tendance Ouest.