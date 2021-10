Max Obione, un pionnier de l'ebook en Seine-Maritime

Le choix du "tout en ligne" s’est présenté comme une évidence. Max rencontrait des difficultés avec sa petite maison d’édition. « A partir du moment où nous n’avons pas d’énormes moyens, explique-t-il, nous n’avons pas de force marketing, ni l’accès à la grande diffusion. Quand on est passionné par l’édition et que l'on a l’intention de poursuivre, le choix du numérique s’impose car il demande peu de moyens à mettre en œuvre, et on a tout le plaisir sans les embêtements ».

Ska numérique naît en 2012 à Bihorel et propose actuellement deux collections : du noir et policier ainsi que de la littérature érotique "qui marche très fort". "Nous avons des auteurs chevronnés et de jeunes auteurs pour lesquels se sont les premières éditions. Nous réalisons un véritable travail de défrichage et accompagnons ces jeunes auteurs pour qu’ils apparaissent dans une édition qui leur permet de diffuser leur talent à travers le monde".

En moyenne, Ska numérique publie 8 e-book (livre électronique) par mois. A ce jour, 200 titres sont vendus dans le monde à travers de multiples plateformes numériques et le site internet (ska-librairie.net) à un prix allant de 0.99 à 5.99€.

La place du numérique dans l’édition

Toutefois, l’accès à la littérature numérique présente aussi quelques inconvénients par rapport à celui du livre. "L’intérêt du papier, c’est d’avoir un objet fini qui se suffit à lui-même, qu’on a toujours sous la main, rappelle Max. Pour le numérique, une machine de lecture, de l’électricité et des fichiers sont indispensables. C’est une contrainte qui fait que le livre papier reste une invention moderne qui n’est pas prêt d’être détrônée."



Lorsqu’on aborde le développement du livre électronique, Max Obione se montre enthousiaste : "Il était évident que l’évolution numérique allait percuter la chaîne du livre, et nous intervenons dans un ensemble qui n’est pas forcément prêt à nous accueillir. Bien qu’en ce moment nous vivions les premières années de l’édition numérique, nous voyons se développer le prêt de liseuses en bibliothèque et les grandes maisons d’éditions qui étaient réticentes y viennent aussi. On voit que petit à petit le numérique prend sa place sur la marché du livre."

Pratique. Librairie en ligne de ska numérique : http://ska-librairie.net