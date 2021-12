Mine d'or Musique: les sorties CD de la semaine

Jamiroquai

Jay Kay revient avec son groupe Jamiroquaï! « Rock dust light star » est le 7ème album du groupe au style inimitable. Ça faisait 5 ans qu'ils n'avaient pas sorti de CD original, c'est le 1er avec leur nouvelle maison de disques. Cet album est qualifié de retour aux sources, avec des sonorités proches de leurs débuts, milieu des années 90. Voici White Knuckle Ride, 1er single de l'album quon vous a fait découvrir sur Tendance Ouest:

Le clip est en vidéo 1



Louis Chedid

Louis Chedid sort un nouvel album. Il a écrit et composé les 11 chansons de « on ne dit jamais assez aux gens qu'on aime qu'on les aime » tout seul mais les a réalisé et arrangé avec son fils Mathieu, alias M. Le 1er extrait est d'ailleurs un duo père/fils, c'est 'tu peux compter sur moi » que vous entendez sur Tendance Ouest:

Le clip est en vidéo 2



Ne-Yo

On termine avec la sortie d'un album R'n'B, celui de Ne-Yo. c'est le 4ème opus du trentenaire qu 'il a appelé "Libra Scale". Il mêle aussi d'autres sonorités à ses singles comme de la pop, de l'électro et du funk. Ecoutez "One in a million", 2ème extrait de l'album:

Le clip est en vidéo 3