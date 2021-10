Basket : "Il fallait absolument prendre ces points" estime Romain L'Hermitte

Quel est votre sentiment après cette seconde victoire ?

“Bien sûr je ressens de la satisfaction, mais on n’a pas bien joué. Je trouve ça intéressant qu’on arrive à gagner même quand on ne joue pas bien. Je me dis qu’on a une petite marge de manœuvre et qu’on va pouvoir aller plus loin.”

Comment expliquez-vous que Toulouse revienne à deux points à une minute de la fin alors que vous aviez creusé l’écart ?

“On a eu du mal à gérer la fin de match à cause des fautes et notamment la sortie de Sandra (Dijon). On a eu du mal à garder le cap sans elle, mais les filles ont tenu bon.”

Est-ce le début de saison que vous attendiez ?

“Ce sont des points qu’il fallait absolument prendre. Lyon et Toulouse ce ne sont pas des équipes qu’on devrait retrouver en haut de tableau à la fin. Par contre, là on va enchaîner des matchs plus difficiles, à commencer par ce samedi 25 à Villeneuve d’Ascq.”