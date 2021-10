Stromae, Charlie XCX, Tove Lo et Kanye West figureront sur la bande originale de “Hunger Games : La Révolte : Partie 1”

En plus du titre principal de l'album ("Yellow Flicker Beat" de Lorde, sorti récemment), on note également la présence de Grace Jones, CHVRCHES et Bat For Lashes, ainsi qu'une reprise par Kanye West du morceau de Lorde, simplement intitulée "Flicker". Également au programme, "Meltdown" de Stromae sur lequel figureront Lorde, Pusha T, Q-Tip et Haim. Au total, Lorde apparaît sur quatre titres de cette bande originale dont elle est la directrice artistique.

Charli XCX, dont on a pu entendre la chanson "Boom Clap" sur la bande originale de "Nos étoiles contraires", sera aussi de la partie avec "Kingdom", en duo avec Simon Bon.

Liste des titres de "Hunger Games : La Révolte : Partie 1" :

01 Stromae: "Meltdown [ft. Lorde, Pusha T, Q-Tip, Haim]"

02 CHVRCHES: "Dead Air"

03 Tove Lo: "Scream My Name"

04 Charli XCX: "Kingdom [ft. Simon Bon]"

05 Various Artists: "Track 5"

06 Raury: "Lost Souls"

07 Lorde: "Yellow Flicker Beat"

08 Tinashé: "The Leap"

09 Bat for Lashes: "Plan the Escape"

10 Grace Jones: "Original Beast"

11 Lorde: "Flicker (Kanye West Rework)"

12 XOV: "Animal"

13 The Chemical Brothers: "This Is Not a Game [ft. Miguel]"

14 Lorde: "Ladder Song"

La bande originale sortira le 17 novembre. Le film quant à lui sera sur les écrans français le 19 novembre.