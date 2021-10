Musique à Caen, Portier Dean publie son premier EP

Après avoir publié en ligne leur nouveau clip "Some Day", Portier Dean groupe vient de sortir son premier EP. Disponible en téléchargement sur Bandcamp et prochainement sur Deezer, Itunes etc...On y retrouve la douceur, la maturité, les sonorités chaleureuses et la douceur du groupe vainqueur du tremplin AÖC l'année dernière au Cargö à Caen. Une ballade se déploie à partir d’une voix sombre et prenante, entre parole et chant. Cette aubade délicieusement folk !

