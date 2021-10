Elbeuf : Après un vol à la roulotte, il cache le sac à main sous sa veste

Lundi 20 octobre, Police Secours d'Elbeuf est alerté pour un vol à la roulotte en cours, avenue du Général de Gaulle. Ils obtiennent une description du voleur. Sur place, ils retrouvent la victime, une femme de 42 ans dont le véhicule a été volé. Le suspect a retiré le déflecteur arrière pour s'introduire dans la voiture inoccupée et voler le sac à main avec les papiers de sa propriétaire à l'intérieur.

Les policiers se mettent alors à patrouiller et retrouvent un homme conforme à la description donnée. Ils observent chez lui une forte protubérance au niveau de la ceinture abdominale. En effet, au moment de contrôler le suspect, ce dernier sort de sous son vêtement le sac à main concerné et avoue l'avoir volé quelques minutes plus tôt.

Ivre et les yeux injectés de sang, le suspect est placé en cellule de dégrisement puis en garde à vue.