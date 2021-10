Clandestins à Ouistreham : la population reste très sereine

Etape incontournable vers l'Angleterre pour des centaines de migrants chaque année, Ouistreham le restera encore longtemps. Mais en cette année 2014 où les conflits au Proche-Orient demeurent extrêmement violents, leur nombre est en augmentation flagrante selon la municipalité. "Près de 150 clandestins ont été contrôlés sur la zone portuaire en 2013, et ils étaient déjà 450 au 15 octobre dernier", assure Romain Bail le maire de la commune.

Pas de policiers spécialisés

Rappelant que Ouistreham est le deuxième port français trans-manche en termes de passagers, avec un million de personnes transportées cette année, il dénonce l'absence de de fonctionnaires de la police de l'air et des frontières. "Nous n'en comptons aucun à Ouistreham, quand ils sont 20, 30 ou 40 au Havre, à Cherbourg ou à Saint-Malo, et du coup nos forces de l'ordre sont occupées à gérer les clandestins, laissant le champ libre aux amateurs de cambriolage." Romain Bail fait alors clairement le lien avec "le sentiment d'insécurité de plus en plus prégnant".

"Ils sont discrets"

A la criée, pourtant, cette impression ne trouve qu'un faible écho. "On les voit venir recharger leur téléphone portable de temps en temps aux interrupteurs des commerçants", explique un agent de la ville qui assure que le sujet "n'est que rarement dans les conversations." "Vous savez, les clandestins, ils se font discrets et ils ont plutôt tendance à se cacher qu'autre chose", relève une commerçante qui conclut : "c'est certainement pour cela que l'on ne s'est pas rendu compte de l'augmentation du nombre de personnes en situation irrégulière ces derniers mois."