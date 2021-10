Hockey : défaite interdite pour les Dragons en Coupe de France

Entre le 10e de Ligue Magnus, en léger redressement depuis une semaine, et le 12e de D1 (deuxième échelon national), qui n'a pas gagné un seul match cette saison, il n'y a a priori pas photo. Une rencontre qui pourrait permettre au coach Rodolphe Garnier de faire souffler les cadres et de donner leur chance aux plus jeunes.

A moins que l'entraîneur, déçu par le début de saison chaotique de son équipe, ne laisse ses joueurs phares sur la patinoire pour retrouver un peu plus de confiance, quatre jours après une victoire salvatrice face à Amiens.

Réponse ce soir, sur la patinoire de l'Ile Lacroix, à 20h.