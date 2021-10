Caen : l’École supérieure d’ingénieurs des travaux de la construction s’offre de nouveaux bâtiments

Située sur le Campus 2, au nord de Caen, l’ESITC accueille aujourd’hui 400 élèves sur une surface de 3 640 m2. Philippe Gruat, président du Conseil d’Administration de l’école, est fier de l’annoncer que : “Grâce à l’accord de la Commission des titres d’ingénieurs (CTI), l’école peut désormais augmenter de 60% ses effectifs“. Elle pourra ainsi remettre 160 diplômes d’ingénieur par promotion, au lieu de 100 actuellement. “La surface des bâtiments sera doublée, pour atteindre 7 350 m2".

Le budget des travaux, s’élevant à 9,7 millions d’euros, sera financé par la région Basse-Normandie, le conseil Général du Calvados, la communauté d’agglomération Caen la Mer, la Fédération Nationale des Travaux Publics et la Fondation Ambitions TP.

Livrés à la rentrée 2015, les 20 salles de classes et les 4 amphithéâtres sont pensés pour être respectueux de l’environnement, innovants et surtout connectés. Les laboratoires de recherche, livrés mi-2016, représenteront environ la moitié de la surface du nouveau bâtiment, la section étant importante. Certaines innovations, qui seront utilisées lors des travaux, viennent directement de la recherche : par exemple, des pavés drainants à base de coquillages, utilisés pour les parking et les parvis.