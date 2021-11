Un nouveau président pour l'ESITC à Caen

Philippe Gruat succède à Christian Ferré, qui assurait la présidence du Conseil d’Administration de l’ESITC Caen depuis le décès de Jean-Yves Lavoignat en octobre 2012. Ce dernier avait accompagné pendant 12 ans le développement de l’école.



Ingénieur ESTP et diplômé de l’ESSEC, Philippe Gruat débute sa carrière dans le groupe Point.P. En 1995, Philippe Gruat rejoint Air Liquide. Il y occupera le poste de Directeur Général de CARBOXYQUE puis de Directeur du marketing stratégique du Groupe. En 1999, il intègre le Groupe Lafarge en tant que Directeur du marketing Groupe et devient en 2003 Directeur Général de Lafarge Granulats France. En 2009 il réintègre le Groupe Point.P dont il est aujourd’hui Directeur Général Adjoint en charge du Marketing, des Achats, de la Logistique, de l’Industrie et des activités Sanitaire Chauffage. Il est Président de DSC (Cedeo), de Brossette et d’Eurobeton Industrie.