Rouen : les 30 ans du Centre d'Histoire Sociale à l'abbatiale

Comment est né le CHS ?

"Créé en 1984, le Centre d’Histoire Sociale (CHS) est une association qui a pour but d’écrire l’Histoire du Travail, des Hommes et des Techniques en Haute-Normandie, et de sauvegarder le patrimoine s’y rapportant. Elle est la pionnière dans la région d’une nouvelle approche culturelle où le patrimoine lié au travail et où l’histoire des hommes prennent toute leur place.

Dans les années 70/80 alors que l’industrie subissait d’importants chocs et de profondes mutations (crises pétrolières, regroupement des industries métallurgiques, fuite de la production du textile, fermeture des mines etc.), naissait de-ci de-là l’idée de la nécessité de préserver des témoignages de ce passé industriel. Des écomusées se créent. Dans notre région, quelques initiatives individuelles apparaissaient mais ce qu’il manquait c’était un groupe susceptible de parler du travail – ce qui implique de connaître le travail -, d’y associer ceux qui travaillent, ceux qui ont des savoirs à transmettre.

Au-delà de la nécessité de préserver, conserver et valoriser ce patrimoine, la volonté du CHS est de faire émerger dans notre région une nouvelle approche culturelle en donnant toute sa place à la culture industrielle et technique. La première initiative du CHS fut de procéder au pré inventaire du patrimoine des vallées du Robec et de l’Aubette et d’intervenir d’urgence avant que ne disparaissent les dernières roues à aubes et leurs vannages, les dernières traces de l’épopée industrielle.Sous l’impulsion de son Président-Fondateur, Jean Pierre Engelhard, le CHS organisera sans délais des randonnées de découvertes dans ces vallées et des chantiers de bénévoles permettant de sauver le moulin de la Pannevert. Ainsi, est née "La Route des Moulins".

Est-ce la première exposition hors les murs?

"L’objectif de l’association est de sensibiliser le public, en particulier les jeunes générations, sur ce patrimoine. De ce fait, le CHS saisit toute opportunité de présenter certaines pièces hors les murs et de proposer des animations et démonstrations techniques. A ce titre, nous participons depuis plusieurs années au salon de la BD de Darnétal, au salon NIORT, foire exposition de Rouen, etc."

Quelles sont les pièces mécaniques qui ont été choisies pour cette exposition et pourquoi?

"Expotec 103 traite de différentes thématiques : énergie, forge, mécanique, textile ou encore l’imprimerie. Nous avons donc choisi des pièces représentatives de ces différentes thématiques. Choix qui s’est fait par une contrainte liée à la dimension des portes d’entrée de l’abbatiale. Par ailleurs, l’objectif est également d’inciter le public à venir découvrir Expotec 103 au Moulin Saint-Gilles."

Y aura t'il dans le cadre de l'exposition des démonstrations?

"Comme nous le faisons dans chaque exposition hors les murs, nos bénévoles auront le grand plaisir de faire des démonstrations."

Toutes les pièces sont-elles en état de marche?

"La quasi-totalité des pièces présentées à l’abbatiale sont en état de marche. Cependant, pour des raisons de sécurité inhérentes au lieu, nous ne sommes en mesure de toutes les mettre en fonctionnement."

D'où proviennent-elles?

"Elles sont toutes des dons et proviennent de toute la région."

Qui les entretient?

"L’entretien est assuré par nos bénévoles. Nous pouvons compter sur le concours technique et les conseils de structures amies et d’entreprises spécialisées."

Comment ont-elle été collectées, sur quels critères et avec quels fonds?

"Elles ont été collectées au gré de nos inventaires du patrimoine industriel et technique à travers la région ou sur la base d’informations, voire d’alertes, émises par des amis de l’association concernant des pièces à l’abandon ou risquant d’être détruites.Toute pièce en rapport avec l’histoire du travail, des hommes et des techniques est préservée. Nos interventions sont menées par nos bénévoles. Cependant, certaines pièces du fait de leur volume et/ou leur poids nécessite le concours de sociétés privées pour leur transport. La plus imposante, Marine machine à vapeur, pèse plus de 20 tonnes ! Chaque intervention est menée sur nos fonds propres. Hélas, il ne nous est accordé aucune dotation financière dédiée à la sauvegarde de ce patrimoine."

A quelle fréquence le CHS acquiert de nouvelles pièces?

"Nous nous tenons en permanence disponibles dès qu’une pièce doit être préservée et ce, notamment, lorsque celle-ci ne peut être conservée in-situ. En somme, dès qu’il y a urgence. Nous invitons particuliers, acteurs économiques et collectivités à nous informer sur des édifices, des documents ou des machines à préserver. Expotec 103 au Moulin Saint-Gilles est à ce titre un espace indispensable pour la sauvegarde tant du patrimoine que de la mémoire industrielle : Ces dernières décennies, nombre de pièces, machines industrielles et archives ne pouvant être conservées sur leur lieu d’origine ont été détruites. Bien souvent, cette conclusion s’imposait faute de site pour leur préservation ou leur stockage. EXPOTEC 103 est aujourd’hui un espace permettant de regrouper tous les éléments qui concernent l’industrie, les sciences et les techniques."

Quelles sont aujourd'hui les pièces les plus rares collectionnées par le CHS?

"Ernestine, machine à vapeur Crépelle de 1913 pourrait être considérée comme étant la pièce la plus rare. Cependant, considérant que chaque pièce à sa propre histoire mais également et surtout que derrière chacune d’entre elle il y a des hommes, chaque pièce est par conséquent unique, donc rare."

Pratique. Du 11 au 26 octobre. Ouvert tous les jours sauf les lundis et vendredis, de 10h à 12h et de 14h à 18h. Abbatiale St Ouen à Rouen. Entrée libre. Plus d'info sur www. Expotec103.com