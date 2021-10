Sotteville : Le voleur traîne le policier sur plusieurs mètres

C'est une société de gardiennage qui, grâce à une vidéosurveillance, a vu un homme en train de grimper au grillage de la société pour s'y introduire illégalement. Police Secours est alerté. Arrivés sur place, les policiers remarquent un véhicule feux éteints qui prend la fuite.

Les policiers lui intiment de s'arrêter mais le suspect prend la fuite. Quelques centaines de mètres plus tard, il sort de son véhicule, tente de prendre la fuite et est pris en chasse par un policier. Il décide alors de retourner dans son véhicule et traîne un policier sur une dizaine de mètres. L'homme prend ensuite la fuite avec le carburant qu'il a volé dans un camion de la société.

Le véhicule est retrouvé quelques dizaines de minutes plus tard, vide d'occupants. Le suspect est finalement interpellé à son domicile, à 7h30.