8 mois de prison avec sursis et 28 000 euros de dommage et interets a verser aux victimes...Le tribunal de cherbourg a suivi les requisition du procureur à l'encontre d'un jeune de 20 ans. Il y a deux ans, il avait grièvement bléssé 3 personnes d'une même famille dans un accident de voiture à Quinéville alors qu'il roulait trop vite. On avait également retroué des trace de stupéfiant dans son sang....

