Braquage au fusil à pompe dans deux Mc Donald's en Normandie

Dans la nuit de dimanche à lundi, une femme âgée de 43 ans ferme son Mc Donald's situé au Val-de-Reuil et s'en va rejoindre son mari, gérant d'un restaurant de la même chaîne à Saint-Etienne-du-Rouvray. Lui ferme également son établissement. Les deux s'en vont ensuite faire le plein à la station-service avenue des Canadiens.

Cagoulés, gantés, armés

C'est alors que surgit deux individus, cagoulés, gantés et armés d'un fusil à pompe. Ils ordonnent aux victimes de rentrer dans leur voiture et de les conduire au Mc Donald's de Saint-Etienne-du-Rouvray. Là-bas, ils ouvrent le coffre et volent l'argent. Ils se dirigent ensuite vers l'établissement du Val-de-Reuil, où ils volent également l'argent du coffre.

De retour vers la Seine-Maritime, ils abandonnent le couple sur un rond-point à Pont de l'Arche. Les deux victimes se font alors prendre en charge par un automobiliste qui les ramène chez eux. C'est alors que la femme appelle la police. Le service régional de police judiciaire s'est depuis saisi de l'enquête.