Jayapura (Indonésie) (AFP). Deux journalistes français jugés en Indonésie pour un reportage non autorisé

Le procès des deux journalistes français arrêtés en Indonésie pour avoir effectué sans autorisation un reportage sur des rebelles séparatistes de Papouasie s'est ouvert lundi devant un tribunal de cette province où ils risquent jusqu'à cinq ans de détention. Thomas Dandois et Valentine Bourrat sont jugés pour "usage abusif de visa d'entrée" en Indonésie par le tribunal de district de Jayapura, capitale de la Papouasie, région la plus à l'est de l'archipel où ils ont été arrêtés le 6 août lors de ce reportage pour la chaîne de télévision franco-allemande Arte. Les deux Français étaient entrés dans le pays avec un visa de tourisme, alors qu'ils auraient dû être en possession d'un visa de journaliste et d'une autorisation des autorités -- rarement accordée -- pour pouvoir exercer leurs activités dans cette région sensible où de nombreux militaires sont déployés pour lutter contre des mouvements séparatistes. "Les deux prévenus savaient qu'ils n'avaient pas le droit d'utiliser un visa de touriste pour effectuer des activités journalistiques en Indonésie et qu'ils devaient obtenir un permis journalistique du gouvernement indonésien", a déclaré le procureur Sukanda - qui n'a qu'un seul patronyme comme nombre d'Indonésiens. Ce délit est sanctionné d'une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement. L'avocat de la défense, Aristo Pangaribuan, a estimé que l'acte d'accusation de "seulement deux pages" n'était "pas sérieux", et émis l'espoir que les deux journalistes soient expulsés du pays au plus vite, afin de pouvoir rentrer chez eux. Le président du tribunal, Martinus Bala, a indiqué pour sa part que des témoins seraient auditionnés mardi et mercredi, que le réquisitoire du parquet était prévu jeudi et le jugement vendredi. Thomas Dandois avait été interpellé dans un hôtel de la ville de Wamena (est) en compagnie de trois membres du Mouvement de la Papouasie libre (OPM), et Valentine Bourrat avait été appréhendée peu de temps après.

