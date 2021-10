Nördik Impak 2014, rencontre avec le groupe Sahr !

Du 21 au 25 octobre, se déroule à Caen le Festival des cultures numériques et indépendantes c'est Nordïk Impakt.

Au programme, vous pourrez retrouver des artistes de renommée nationale voire internationale comme Chinese Man, Isaac Delusion ou encore The Do et Flako. Tendance Ouest a rencontré les membres du projet Sahr.

Sahr c'est l'association surprenante de DJ Pone (ex Birdy Nam Nam) et de José Reis Fontao (Stuck In The Sound), un duo qui fonctionne et laisse place à la rêverie mêlant des sonorités puissantes ! Rencontre avec DJ Pone du projet Sahr !

Retrouvez Sahr en concert le vendredi 24 octobre à l'église Notre Dame de la Gloriette