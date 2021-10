Une série TV haut-normande diffusée en Angleterre !

La série réalisée par l'Eurois Hervé Hadmar et Marc Herpoux, divisée en 6 épisodes de 52 minutes, est un thriller qui emmène le téléspectateur du Tréport au Nord-Pas-de-Calais, sur fond de cimetières et de déterrages de corps. Au casting, vous reconnaîtrez tout de suite Thierry Lhermitte.

En plus de de cette diffusion de l'autre côté de la Manche, Les Témoins sera projetée à Los Angeles les 27 et 28 octobre prochain.

La Région, via le fonds d'aide à la production du Pôle Image, a soutenu le tournage de la série à hauteur de 95 000 €. Pour son président Nicolas Mayer-Rossignol, l'annonce de l'achat de la série par une chaîne anglaise est une "bonne nouvelle pour le rayonnement de notre territoire et prouve une fois de plus que la Normandie est une terre de talents".