Paris (AFP). Aubry ne souhaite pas être un recours face à Hollande

La maire PS de Lille Martine Aubry a déclaré lundi qu'elle ne souhaitait "pas être un recours" et assuré vouloir la "réussite" de l'exécutif tout en renouvelant et en précisant ses critiques. "Je ne souhaite pas être un recours, je souhaite simplement pouvoir débattre", a lancé Mme Aubry sur France Inter, jugeant que c'était une "erreur" d'avoir qualifié les députés socialistes réfractaires à la politique du gouvernement de "frondeurs" car ce sont "des hommes et des femmes de bonne volonté", "des gens qui veulent la réussite du gouvernement". L'ancienne ministre de l'Emploi appelle à "redoser la politique économique", notamment en direction des ménages, et "redonner un peu de sens à ce que nous faisons aujourd'hui", estimant que de bonnes réformes ne sont pas perçues comme telles faute d'explications suffisantes, telle la réforme des rythmes scolaires. "J'ai tout fait pour que François Hollande réussisse à la présidentielle" et "je veux absolument qu'il réussisse", a insisté la maire de Lille, battue par ce dernier lors de la primaire à gauche en 2011. Accepterait-elle une nomination à Matignon? "Je ne suis pas dans cette logique-là. Manuel Valls est aujourd'hui au gouvernement. C'est un homme qui a des nerfs, il peut accepter le débat. Je pense que ça a été un bon ministre de l'Intérieur, aujourd'hui il faut qu'il accepte ce débat-là pour tous ceux qui veulent aider à réussir". "Je n'ai pas vocation à organiser l'opposition au gouvernement", a-t-elle insisté.mas

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire