Entretien avec Eva Giraud, auteur de "Et si on se prostituait ?"

Ton livre fait beaucoup parler de lui en ce moment. Est-ce que tu t’attendais à un tel succés ?

"Non, absolument pas ! J’ai écrit quatre autres romans, qui sont à mon sens beaucoup plus aboutis que Et si on se prostituait. Le livre traite d’un sujet d’actualité mais je ne veux pas être une figure emblématique. En ce moment, je suis très occupée par la promotion du livre. Je fais beaucoup de salons et c’est une très belle expérience mais je suis vraiment surprise par l’engouement autour de ce livre… que j’ai écrit en seulement deux jours !"

Quel regard porte-tu sur ton parcours ?

"J’ai envoyé près de 4 000 CV et je n’ai décroché aucun entretien. Pourtant je ne suis pas restée sans rien faire, j’ai fait pas mal de petits boulots dont un an de service civique dans une association. Aujourd’hui, ça fait cinq ans que je n’ai pas travaillé dans l’édition mais je préfère appartenir à ce milieu en tant qu’auteure et non en tant que salariée. Ce livre m’a permis de tourer la page."

Quels sont tes projets ?

"Je suis en train de monter mon entreprise : une SCOP pour la promotion artistique et culturelle en Haute-Normandie, afin d’aider les artistes à se faire des contacts et mettre à disposition des logements et des salles de répétition. D’ailleurs, nous cherchons un local ! Et un autre projet me tient à cœur : adapter Gamin [éditions Cogito] en long métrage. Le scénario est déjà écrit et nous souhaitons organiser le tournage à Rouen."