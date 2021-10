Malherbe relégable pour la première fois de la saison

Le coach malherbiste Patrice Garande avait senti avant ce déplacement en Gironde qu'il y avait bel et bien un coup à jouer. "Certes Bordeaux est deuxième, mais les Girondins connaissent un petit coup de moins bien en ce moment", avait-il pris le temps d'expliquer à la presse avant de rejoindre le stade Chaban-Delmas. La rencontre de cette 10e journée lui a donc donné raison, d'autant plus que, visiblement plus tranchants en fin de match, les Caennais auraient pu espérer mieux.

Les Bordelais ont trouvé l'ouverture sur un pénalty transformé par Cheick Diabaté (22e), suite à une faute de main de Jean Calvé. Peu en verve, les Girondins se sont créés peu d'occasions. En seconde période, l'entrée en jeu d'Hervé Bazile cumulée au pari de lancer un milieu offensif avec Thomas Lemar à la place d'un milieu défensif (Jordan Adéoti), ont porté leurs fruits. Logiquement, les Bleu et Rouge égalisaient par l'intermédiaire d'un Hervé Bazile extrêmement percutant (77e).

Pour rester au contact d'un adversaire direct dans la lutte au maintien, les Caennais doivent désormais bien préparer la réception de Lorient, samedi 25 octobre, au stade michel d'Ornano.