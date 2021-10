Cité du Vatican (AFP). Le pape du Concile, Paul VI, a été béatifié par François

Le pape Paul VI, qui a dirigé l'Eglise de 1963 à 1978 dans la période agitée des années 68, a été béatifié dimanche par François sur la place Saint-Pierre, en présence de l'ancien pape Benoît XVI. Devant une place Saint-Pierre noire de monde, sous un beau soleil d'automne, Jorge Bergoglio a prononcé en latin la formule consacrée, demandant que "le vénérable serviteur de Dieu Paul VI soit fait bienheureux". Il a annoncé que sa fête aura chaque année le 26 septembre. Une tapisserie au fond rouge montrant Paul VI souriant et ouvrant les bras avait été déployée sur la basilique. Paul VI, qui a achevé le Concile Vatican II (1962/65) commencé par son prédécesseur Jean XXIII, et a institué le "synode", organe de collégialité de l'Eglise, a été fait bienheureux à la fin du synode sur la famille convoqué par François, en présence des cardinaux du monde entier. En avril, François avait canonisé Jean XXIII (1958/63) et Jean Paul II (1978-2005) (bien 2005). Giovanni Battista Montini est souvent cité par le pape François et a posé beaucoup des fondements de l'Eglise moderne, même s'il a été critiqué pour son non en 1968 à la pilule contraceptive. Début 2014, la Congrégation vaticane pour la cause des saints avait reconnu le premier miracle obligatoire pour permettre sa béatification: la guérison d'un enfant américain en 2001 victime d'une grave malformation dans le ventre maternel. Les médecins proposaient qu'elle avorte mais elle avait refusé, priant Paul VI qu'elle vénérait. L'enfant a treize ans et est en bonne santé. La béatification peut ouvrir la voie à une ultérieure canonisation si un autre miracle est reconnu.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire