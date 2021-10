Paris (AFP). Ligue 1: Saint-Etienne se relance, Lille tombe de haut

Saint-Etienne s'est relancé dans le haut du classement grâce à sa victoire à Lorient (1-0), samedi lors de la 10e journée également marquée par la défaite surprise de Lille sur son terrain face à Guingamp (2-1) qui n'est plus dernier. Les Verts (4e) comptent 17 points, soit un de moins que le Paris SG (2e) vainqueur à Lens vendredi (3-1), mais peuvent encore être dépassés par Bordeaux (4e, 17 pts) qui recevra Caen dimanche. Ce même jour, le leader Marseille accueillera Toulouse (11e), tandis que Lyon (9e) jouera à Gerland le match qu'il devait jouer à Montpellier (10e) dont le stade de la Mosson est dévasté par les récentes inondations dans l'Hérault. La surprise du jour est donc venue du stade Pierre-Mauroy, où le Losc, qui ambitionnait de retrouver le trio de tête, s'est fait surprendre par des Guingampais réalistes et décomplexés malgré leur situation difficile au classement. L'En Avant a ouvert le score par Beauvue de la tête, avant que Schwartz, parfaitement servi par Marveaux, ne double la marque en remportant son duel avec Enyeama. Avant le but de Mavuba, Origi avait cru réduire le score de la tête, mais l'arbitre a sanctionné sa discutable position de hors-jeu. Surfant sur son exploit en Europa League contre le Paok Salonique (3-0) il y a un peu plus de deux semaines, c'est une équipe de Guingamp revigorée qui se retrouve 18e et regoûtera à la C3 jeudi chez le Dynamo Minsk. Egalement engagé dans cette même compétition européenne, les hommes de René Girard recevront Everton avec l'obligation de se ressaisir. La bonne opération est donc pour Saint-Étienne qui a vaincu le signe indien à Lorient (1-0) où il n'avait jamais gagné. C'est Lemoine qui a libéré les Verts, récompensés d'une logique domination et qui iront défier l'Inter Milan jeudi en C3. Nantes qui s'est vu grimper sur le podium, grâce au premier but de la saison d'Audel, a finalement concédé un nul logique aux dépens de Reims, qui a égalisé par Diego. Les Canaris sont 5e (16 pts), Reims 11e (14e). A Louis II, Monaco, toujours privé de Berbatov, ne s'est pas vraiment employé pour battre Evian/Thonon (2-0) mais a en revanche bien été aidé par le gardien danois Hansen, auteur d'une sortie complètement manquée sur un haut deuxième ballon de Ricardo Carvalho qui a finalement profité à Ferreira Carrasco pour le 2e but. Le premier avait été rapidement inscrit sur penalty par Moutinho dès la 2e minute. Presque deux semaines après son nul encourageant ramené de Paris (1-1), l'ASM confirme son redressement qui se traduit par une 11e place (14 pts) et qui gonfle le moral à quatre jours de recevoir Benfica en Ligue des champions. Bastia s'est quant à lui offert un bol d'air, ainsi qu'à son entraîneur Claude Makelele, en s'imposant à Nice (1-0). C'est Ayité qui a offert la victoire aux Corses, privés de supporters à l'Allianz-Riviera, ce qui n'a pas empêché des incidents entre joueurs et membres du staff corse avec des spectateurs qui ont envahi la pelouse après la fin du match. Dans le dernier match du soir, Metz (6e) a été tenu en échec sur sa pelouse (0-0) par Rennes (13e). Résultats de la 10e journée de la Ligue 1 de football: vendredi Lens - Paris SG 1 - 3 samedi Lorient - Saint-Etienne 0 - 1 Lille - Guingamp 1 - 2 Metz - Rennes 0 - 0

