Lorient (AFP). Ligue 1: Saint-Etienne l'emporte sur le fil à Lorient

Saint-Étienne a remporté une victoire tardive mais méritée, 1-0 samedi à Lorient, pour la 10 journée de Ligue 1, qui lui permet de grimper provisoirement à la 4e place du classement. Les Bretons restent, eux, englués dans le bas du classement, avec deux points d'avance sur la zone rouge. En douze confrontations en championnat, jamais Saint-Étienne n'était parvenu à s'imposer à Lorient. Mais il aura fallu attendre la 87e et une frappe des 20 mètres de Lemoine pour faire tomber cette malédiction. Un épilogue tardif et cruel pour les Merlus, mais qui reflète la physionomie d'un match où, si la possession de balle a été assez équitablement répartie, les Verts ont frappé 15 fois aux buts, contre 3 fois pour les Morbihannais. Si les Lorientais ont tenu si longtemps le score de 0-0, c'est en grande partie grâce à leur gardien, Lecomte, auteur de plusieurs arrêts déterminants notamment devant Van Wolfswinkel (4e) puis sur ce coup-franc parfaitement frappé par Tabanou (34e), sans oublier son intervention sur une tentative de Corgnet (38e). Ce dernier, ancien Lorientais, avait eu une occasion en or à la 28e mais il avait placé sa frappe largement au-dessus du cadre. Privés d'Ayew et Mesloub, suspendus, Lorient n'a pas pu compter sur la paire Jeannot-Diallo, qui a eu bien du mal à se trouver. Dans une configuration délibérément défensive, les Bretons ont éprouvé beaucoup de difficultés à remonter le ballon. Les entrées de Coutadeur dès la reprise puis de Lavigne lors du second acte permettaient aux hommes de Ripoll de mettre un peu plus le pied sur le ballon, sans pour autant créer un réel danger dans la zone de vérité. Et alors que les hommes de Galtier semblaient avoir plus de mal à déborder leurs hôtes, c'est Lemoine, laissé libre de tout mouvement, qui trouvait enfin la faille (0-1, 87e).

