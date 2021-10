Beyrouth (AFP). Syrie: l'EI envoie de nouveaux renforts à Kobané

L'organisation Etat islamique (EI) a envoyé de nouveaux renforts en armes et hommes à Kobané en Syrie, pour tenter de s'emparer de la totalité de cette ville qu'elle contrôle pour le moment à 50%, a indiqué samedi une ONG. Ces "renforts en hommes, munitions et équipements" viennent de la province d'Alep et de celle de Raqa, bastion du groupe extrémiste sunnite en Syrie, a précisé l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). La région de Kobané est le théâtre depuis un mois d'une vaste offensive de l'EI, qui cherche à s'en emparer pour s'assurer le contrôle sans discontinuité d'une longue bande de territoire à la frontière syro-turque. Les jihadistes sont entrés dans la ville le 6 octobre (bien octobre), mais n'en contrôlent pour le moment que la moitié, selon l'OSDH. L'EI a lancé vendredi une nouvelle offensive contre le secteur du poste-frontière, dans le nord de Kobané, tirant 28 obus de mortier, d'après cette ONG, qui a également fait état de violents combats dans la nuit entre les milices kurdes YPG (Unités de protection du peuple) et l'EI. Cette information a été confirmée à l'AFP par un responsable local kurde, Idriss Nassen, joint au téléphone alors qu'il se trouve actuellement en Turquie. "Hier, il y a eu des bombardements sur le poste-frontière de Kobané. L'EI a visé le poste-frontière et des bâtiments autour", a-t-il expliqué. Il a ajouté que "dans la nuit, l'EI avait lancé une attaque féroce depuis l'est de Kobané pour atteindre le poste-frontière, mais les YPG ont répliqué avec force" et repoussé les jihadistes. Plusieurs membres des l'EI ont été tués et d'autres blessés, a-t-il précisé. Selon l'OSDH, les combattants kurdes ont tendu une embuscade aux jihadistes, tuant huit d'entre eux, puis sont parvenus à reprendre un bâtiment des YPG dont l'EI s'était emparé. M. Nassen a fait état de cinq raids aériens de la coalition internationale la nuit passée dans l'est, l'ouest et au sud de Kobané, en soutien aux forces kurdes au sol. Selon une journaliste de l'AFP à la frontière turque, la situation était calme samedi matin, même si des tirs pouvaient être entendus dans la partie est de Kobané. D'après l'OSDH, des avions de la coalition ont également visé dans la soirée de vendredi des positions de l'EI dans le village de Aïn-Issa, dans la province de Raqa.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire