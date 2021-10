Paris (AFP). Flavien Moreau, premier jihadiste rentré de Syrie jugé à Paris

Flavien Moreau, premier apprenti jihadiste français jugé vendredi à Paris pour avoir rejoint en Syrie un groupe combattant, inquiétait depuis longtemps les enquêteurs: en 2011, emprisonné pour délit de droit commun, il demandait à un professeur de physique comment fabriquer une bombe. Les juges de la 16ème chambre du tribunal correctionnel de Paris ont retracé le parcours chaotique de ce jeune homme d'origine sud-coréenne, adopté à 2 ans par une famille française, condamné treize fois, notamment pour des vols avec armes et violence, avant de se convertir à l'islam, de se radicaliser puis de devenir le premier jihadiste français jugé à son retour de Syrie. Son séjour dans ce pays en guerre, Flavien Moreau, cheveux courts, rasé de près, ne le nie pas: il l'avait raconté, sous le nom de guerre de "Abdel Fattah", à un journaliste suisse rencontré côté turc de la frontière, qui l'avait rapporté dans un article du quotidien "Le temps", sous le titre : "Les premières armes d'un jihadiste". Devant le tribunal, il raconte comment il a trouvé un passeur "qui nous a montré le chemin" jusqu'à Atmé, petit bourg syrien contrôlé par des katibas islamistes, où il achète, pour 1.500 francs-suisses (1.240 euros) une kalachnikov, trois chargeurs et une centaine de balles (deux dollars pièce). "Mais l'arme, c'était pour me défendre, c'est normal", dit-il. "C'est dangereux la Syrie, les journalistes s'y promènent avec des porte-flingues". Il affirme n'avoir pris part à aucun combat, avoir fait "seulement de la surveillance, un peu de police, surveiller la katibas, les frères, c'est tout". Il concède avoir appris le maniement de son pistolet-mitrailleur, quelques rudiments d'art militaire, comme comment se déplacer à la façon des commandos, mais rien d'autre. "En fait, je ne suis resté qu'une dizaine de jours", assure-t-il. "J'ai eu beaucoup de mal à ne pas fumer, parce que fumer c'était interdit dans la katiba. J'avais emporté des Nicorettes, mais ça n'a pas suffi. Alors j'ai laissé mon arme à mon émir et je suis parti". -'J'étais totalement égaré'- Il est parti, est brièvement rentré en France ("j'avais prévu d'acheter une cigarette électronique") mais n'a ensuite eu de cesse de tenter de revenir sur "la terre de Cham, la terre de jihad". Mais, repéré par la police turque puis par plusieurs services antiterroristes, il est constamment refoulé : Tunisie, Liban, Bulgarie, Allemagne, chaque fois que dans un aéroport un policier tape son nom dans un ordinateur, il est remis dans l'avion, interdit de territoire. Suivi de près par les services antiterroristes français, il est placé sur écoutes. Les enquêteurs l'entendent ainsi dire qu'il cherche de faux papiers pour tenter à nouveau sa chance et décident, pour éviter qu'il ne leur échappe, en janvier 2013 de l'interpeller. Les écoutes téléphoniques permettent notamment aux enquêteurs de faire la connaissance de Farid Djebbar, jeune Français de 26 ans, avec lequel il s'entretient régulièrement et qui est à ses côtés dans le box des prévenus. Lui aussi converti, il a reçu de Flavien Moreau deux virements, dont un de 600 euros. Après son interpellation, au domicile de sa mère dans l'Indre, les enquêteurs vont trouver, soigneusement classés dans son ordinateur, des fichiers contenant des dizaines de vidéos jihadistes, 870 requêtes informatiques relatives à la préparation d'une bombe artisanale, 367 requêtes concernant Al Qaïda ou Aqmi, 449 requêtes sur "l'entraînement physique ou militaire" et deux recherches avec les mots "rencontrer François Hollande" et "déplacements de François Hollande". "Je ne le nie pas, j'étais totalement égaré, immature, j'avais une conception erronée de l'islam", a plaidé devant le tribunal ce jeune homme à la longue barbe rousse. "J'ai réfléchi depuis 18 mois que je suis emprisonné, alors que je n'ai commis aucune infraction, et je n'ai plus cette conception". Dans ses réquisitions, le procureur a réclamé une peine de sept ans de prison ferme à l'encontre de Flavien Moreau et de quatre ans, dont un avec sursis, contre Farid Djebbar. Les plaidoiries allaient commencer en début de soirée. Le jugement sera ensuite mis en délibéré.

