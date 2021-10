Saint-Denis (AFP). Ligue 1: Lens-Paris SG, Motta et Camara en charnière centrale

En l'absence de Marquinhos, David Luiz et Thiago Silva, blessés, c'est Thiago Motta et Zoumana Camara qui occuperont la défense centrale du Paris SG face à Lens, vendredi au Stade de France en ouverture de la 10e journée de Ligue 1. Motta, qui revient de blessure et qui portera le brassard de capitaine, a été préféré à l'Ivoirien Serge Aurier, défenseur latéral qui faisait figure de "plan B" dans l'axe, selon l'entraîneur parisien Laurent Blanc. Egalement privé de Zlatan Ibrahimovic et Ezequiel Lavezzi, Blanc a décidé d'aligner en attaque Lucas, Javier Pastore et d'Edinson Cavani. Côté lensois, la charnière centrale sera composée de Loïck Landre, joueur formé au PSG, et Jean-Philippe Gbamin, tandis que le milieu offensif Lalaïna Nomenjanahary a été préféré à Benjamin Bourigeaud. En attaque, l'entraîneur Antoine Kombouaré, qui retrouve son ancien club, a titularisé Pablo Chavarria, Adamo Coulibaly et Yoann Touzghar. Les équipes: Lens: Riou - Cavare, Gbamin, Landre, Baal - Le Moigne, Valdivia, Nomenjanahary - Chavarria, Coulibaly, Touzghar Paris SG: Sirigu - Van der Wiel, Camara, Thiago Motta, Maxwell - Verratti, Cabaye, Matuidi - Lucas, Cavani, Pastore

