Paris (AFP). Réformes: l'OCDE se fend d'un encouragement à la France

L'OCDE s'est fendue d'un encouragement au président François Hollande qu'elle reçoit vendredi en jugeant que les réformes en France auraient un impact "significatif" sur la croissance, mais a souhaité que le gouvernement aille plus loin en ce qui concerne le marché du travail. "Significatif" ne veut pas dire spectaculaire: l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) estime que les réformes engagées et annoncées en France, si elles sont menées à terme, pourraient augmenter le Produit intérieur brut de 3,7% en dix ans, c'est-à-dire générer 0,4 point de croissance de plus par an. Mais cet apport n'est pas négligeable non plus, quand on sait par exemple que 0,4% est précisément le taux de croissance attendu en 2014 en France. Ce calcul de l'OCDE est donc bienvenu pour M. Hollande, au moment où la France doit convaincre Bruxelles de sa volonté de réformer, afin d'obtenir un peu d'indulgence pour le dérapage de ses déficits. Le président tiendra à 18h00 (heure de Paris) une conférence de presse au siège parisien de l'organisation en compagnie des chefs des plus grandes organisations économiques du monde, notamment la patronne du FMI Christine Lagarde. L'OCDE, qui regroupe 34 économies avancées et dont les rapports sur divers sujets économiques et sociaux sont très suivis, a jugé "important que le gouvernement aille de l'avant avec les mesures en préparation concernant les professions réglementées et les secteurs de l'électricité et du gaz". Il s'agit aussi de mettre "pleinement en oeuvre" les projets déjà lancés, notamment le Pacte de Responsabilité et de Solidarité, a averti cette structure née sur les bases du bloc de l'Ouest pendant la Guerre froide. L'OCDE a regroupé les réformes en quelques catégories: la concurrence (simplification, réformes déjà engagées par exemple sur les opticiens et les pharmacies), le marché du travail (baisse du coût du travail et réforme de l'assurance-chômage, de la formation continue, de l'apprentissage), la fiscalité (imposition des entreprises, taxe carbone, hausse de TVA, allègement de l'impôt sur le revenu), les aires métropolitaines (Paris, Aix-Marseille, Lyon), le gaz et l'électricité et la future "loi Macron" sur les professions réglementées (notaires, huissiers etc.). - CICE et grandes métropoles: les réformes les plus puissantes - Selon ses calculs, la réforme la plus puissante est la baisse du coût du travail induite par le Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) et les baisses d'impôt pour les entreprises (+1,1% de PIB en 10 ans), suivie de près par la réorganisation des grandes métropoles (potentiellement +1% de PIB). Viendraient ensuite les réformes promises sur les professions réglementées et la déréglementation dans le gaz et l'électricité (+0,7%). L'OCDE a cependant écarté quelques projets "encore préliminaires" ou aux effets "trop incertains", essentiellement les réformes du marché du logement et ou la grande refonte des régions. Dans l'avenir, il faudra "approfondir" pour "continuer à réduire le dualisme du marché du travail", partagé entre les salariés embauchés de manière définitive et les emplois précaires, "rééquilibrer le financement du système de retraite et rationaliser la dépense publique" et lancer une "réforme en profondeur des politiques de protection sociale et d'éducation", prévient l'organisation. "La reprise tant attendue ne pourra s'accélérer qu'avec la poursuite des réformes", a averti le secrétaire général de l'OCDE Angel Gurria, cité dans le communiqué. L'OCDE, partisane de réformes libérales allant dans le sens de la dérégulation et d'un moindre rôle de l'Etat, juge notamment le "salaire minimum élevé" en France et rappelle que "les cotisations sociales et impôts prélevés sur le travail sont parmi les plus importants" des 34 pays la composant. La question du marché du travail "dual" en France a été évoquée par le nouveau prix Nobel d'économie, Jean Tirole, partisan d'un contrat de travail "unique". En ce qui concerne l'assurance-chômage, le Premier ministre Manuel Valls et le ministre de l'Economie Emmanuel Macron jugent qu'une réforme ne doit pas être taboue. M. Hollande a toutefois fait savoir qu'il ne s'agissait pas d'en discuter "dans l'immédiat".

