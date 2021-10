Les plus de 65 ans et la conduite, dans l'Orne

Dans l'Orne, les 65 ans et plus, sont les plus exposées aux accidents, que ce soit au volant ou à pieds. C'est pourquoi Préfecture et Conseil Général multiplient ces réunions de sensibilisation : avec tout d'abord des scénettes qui illustrent des situations vécues, et qui doivent permettre une prise de conscience de leur dangerosité, par les aînés, dans le but de faire évoluer les comportements.

Puis c'est une discussion avec les professionnels de la sécurité routière.

Mais dans un département rural comme l'Orne, il est impossible d'empêcher les plus âgés de conduire, ce qui reviendrait à les priver de leur autonomie, et donc leur imposerait d'intégrer une maison de retraite.

Dans l'Orne, les plus de 65 ans représentent 21% de la population, mais 28% des accidentés de la route, et 73% des piétons tués.