Deux jeunes de 16 et 20 ans se sont très gravement blessés hier soir, vers 22h40, à Dozulé. Tous deux circulaient en deux-roues et se sont violemment percutés sous une pluie battante. Ils ont été conduits au CHU de caen et leurs pronostics vitaux sont engagés. Une enquête est en cours pour faire la lumière sur les circonstances du drame.