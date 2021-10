Pour 8 personnes

Préparation : 20 mn

Cuisson : 40 mn

Ingrédients

3 œufs

100 g de gruyère

20 cl de crème

200 g de jambon de Paris

200 g de farine

1 sachet de levure alsacienne

1 cuillerée à soupe

de moutarde forte

Beurre pour le moule

Sel, poivre



Préchauffez le four à 225°C (th. 7). Beurrez un moule à cake de 1 litre de contenance.

Tamisez la farine et la levure au-dessus d’une jatte. Ajoutez les œufs et mélangez. Ajoutez ensuite la crème et la moutarde. Salez et poivrez. Mélangez jusqu’à obtention d’une pâte homogène.

Coupez le jambon et le gruyère en dés. Incorporez-les à la pâte, puis versez-la dans le moule. Enfournez et laissez cuire 40 mn.

Démoulez chaud ou froid. Laissez le cake au jambon refroidir totalement avant de le couper en tranches régulières.