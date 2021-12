Le contemporain défie l'ancien

'Quand un client revient me voir en m'expliquant qu'une personne de sa famille lui a fait remarquer que la décoration de sa maison lui correspondait, alors c'est forcément que le travail a été bien fait”, souligne Patrice Lemonnier, gérant de la boutique Espace Marosi, installée au 15 avenue du 6 juin à Caen. 'Les cas les plus complexes apparaissent toujours lorsque le client a déjà commencé et investi dans un intérieur qui ne lui convient finalement pas, et qu'il faut donc rattraper le coup”, explique-t-il.

Le contemporain peine à s'affirmer.

Tout le travail du décorateur est donc de créer une ambiance atypique tout en utilisant des canons d'esthétisme qui ont fait leur preuve avec le temps. Se dégagent alors deux voies : l'ancien et le contemporain.

“Les gens s'approprient souvent un intérieur et l'aménagent en fonction de leur entourage”, constate Thierry Leclerc, responsable d'International Design (16, rue Saint Laurent). “Beaucoup refusent le contemporain par manque d'émulation, poursuit-il. Il est difficile de faire admettre qu'une pièce peut être chaleureuse même s'il n'y a pas grand chose dedans.”

C'est précisément à partir de ce constat qu'apparaît aujourd'hui une “décoration créative” où des tissus aux motifs originaux tranchent avec des décorations plus classiques. La grande majorité des personnes qui font appel à un décorateur continue de réfléchir à un aménagement qui mélange l'ancien et le contemporain. Reste à savoir quoiqu'il en soit, comment bien les assembler.



