A Montgardon, le dilemme de l'arbre centenaire

Montgardon, commune de 430 âmes, est située près de La-Haye-du-Puits. Le joyau du village, c'est son if centenaire, millénaire même, selon les estimations, qui veille sur le cimetière, tout proche de l'église.

Neuf mètres de haut, près de 10 mètres de circonférence... Ses "mensurations" et son âge lui ont permis d'être classé en 2005 "arbre remarquable de France", un label décerné par l'association A.R.B.R.E.S (Arbres Remarquables Bilan, Recherche, Études et Sauvegarde).

Cependant, l'épisode neigeux de mars 2011 et les dernières tempêtes, notamment en août dernier, ont conduit le maire, Pierre Pitrey, à faire expertiser cet arbre en septembre dernier. Verdict : le tronc creux, fendu en deux, menace de plus en plus de s'effondrer sur les tombes du cimetière.

Un avis d'abattage est émis, car les moyens de la commune ne permettent pas une mise en sécurité de l'arbre. Mais le maire ne se doutait pas qu'il allait recevoir plusieurs courriers, d'associations ou particuliers, envoyés de Bretagne, du Sud-Manche, de Paris et même d'Angleterre !

Parmi les défenseurs de l'if, l'association A.R.B.R.E.S qui espère trouver une solution pour sauvegarder ce patrimoine naturel. Plusieurs de ses membres se sont déjà déplacés à Montgardon. Ils participeront, ce vendredi 17 octobre, à une réunion publique organisée par la mairie.



BONUS AUDIO - reportage de Tendance Ouest à Montgardon :

Reportage Impossible de lire le son.

Pratique. Réunion publique - 15h, salle polyvalente de Montgardon