Campus en fête à Caen

Pendant 3 jours, chercheurs et étudiants seront présents à l'université pour rencontrer le grand public et expliquer à travers des ateliers ludiques de nombreuses sciences comme la géologie, les mathématiques et la biologie par exemple.

Le vendredi est réservé aux écoles de la région mais tout le monde peut venir de 10h à 18h le samedi et le dimanche. Rendez-vous donc samedi et dimanche au campus 2 de l'université de Caen (Boulevard Maréchal Juin).

Retrouvez le programme complet de cette manifestation gratuite sur relais-sciences.org

Ecoutez Mathieu Debar, cooordinateur régional de la fête de la science chez relais d'sciences nous présenter ces 3 jours: