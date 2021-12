La formule sandwich et boisson est à partir de 4 euros et la formule de pâtes fraîches et une boisson à 5,50 euros, tout cela sur place ou à emporter. Elodie Neveu, la gérante, envisage d'ouvrir un autre restaurant à Bayeux.

Pasta'Dwich, 172 rue d'Auge à Caen.



