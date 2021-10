Sondage Ifop : 87 % d'habitants satisfaits par la Crea

Le sondage d'Ifop aété réalisé auprès de 804 personnes représentatives de la population du territoire de la Crea (sexe, âge, profession, niveau de diplôme, localisation...). Ce sondage dégage quatre grands axes. Les voici.

Méconnaissance de la Crea

- Le postulat de départ n'est pas reluisant. Seul un habitant sur deux (51 %) sait qu'il appartient à une structure intercommunale, en l'occurrence la Crea, contre 67 % à l'échelle nationale. Le président de la Crea Frédéric Sanchez : "Le chiffre n'a pas surpris du tout l'Ifop. Il faut le mettre en perspective avec le fait que la Crea n'existe que depuis 4 ans. L'important est que nos métiers, nos compétences soient bien identifiées. Concernant le passage à la Métropole, je ne suis pas inquiet, les habitants vont s'habituer très vite."

Un autre chiffre rassure Frédéric Sanchez : parmi les 51 % ayant conscience d'appartenir à une structure intercommunale, 93 % savent qu'elle s'appelle la Crea.

Des compétences bien connues

- L'identification des compétences de la Crea semble bien être à l'esprit de ses habitants. Quelques exemples parmi d'autres : 65 % des interrogés savent que l'organisation des transports en commun dépend de la Crea et non de la commune ou département (38 % au niveau national), 60 % ont conscience que l'assainissement des eaux usées (36 % au niveau national) et la distribution de l'eau potable en dépend aussi.

A l'autre bout de l'échelle, seuls 30 % ont conscience que la construction et la gestion d'équipements sportifs culturels et sportifs d'intérêt communautaire, comme le Kindarena, dépend de la Crea. 23 % seulement savent que la promotion du tourisme est une compétence de la Crea.

Une satisfaction importante

- La satisfaction globale des habitants concernant l'action de la Crea. Ils sont 87 % à être plutôt ou très satisfaits de cette action, notamment en matière d'assainissement des eaux usées (89 % contre 76 % à l'échelle nationale), la collecte et le traitement des déchets (89 % contre 73%) ou encore les transports en commun (81 % contre 67 %). Les habitants, pour 77 % d'entre eux, jugent prioritaire le développement économique.

Une identité intercommunale

- Enfin, Frédéric Sanchez se satisfait de l'identification des habitants à la Crea. 14 % des habitants du territoire se définissent avant tout comme habitants de l'agglomération, contre 5 % à l'échelle nationale. Malgré tout, les habitants se disent avant tout habitants de leur commune (pour 61 % d'entre eux). "Ce chiffre nous a surpris car il bouscule les idées reçues sur la perte d'identité communale", commente Frédéric Sanchez. Un président qui salue un "très fort sentiment d'appartenance intercommunale".

Grand perdant de ce sondage, le Département, dont seulement 9 % des habitants se définissent avant tout comme les ressortissants (37 % à l'échelle nationale).