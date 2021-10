Les chiens et chats perdus coûtent 300 000 € à l'agglomération caennaise

Quand ils arrivent, ils n'ont ni nom, ni adresse. Tous les jours pourtant, plusieurs chats et chiens abandonnés ou perdus sont adressés à la fourrière animale de l'agglomération caennaise. Errants, ils y trouvent refuge, le temps pour les services de retrouver leurs propriétaires. « En 2013, 689 chiens et 496 chats ont été recueillis », indique Delphine Bachelot, la responsable. Capturée sur signalement des mairies ou des forces de l'ordre, la majorité de ces animaux est en quête de ses maîtres. Dès admission, la fourrière n'a alors d'autre quête que de les retrouver, même s'il s'agit d'un abandon, afin de restituer les bêtes. Dans l'intérêt de tous, moins la durée du séjour est longue, moins l'addition est salée pour les propriétaires.

Tous les ans, le conseil communautaire vote en effet les tarifs de la fourrière animale :

83€ de prise en charge quand il y a capture (contre 31,35€ quand l'animal est conduit sur place par les forces de l'ordre)

8,40€ par nuit

48,80€ pour le puçage (imposé par loi pour tout animal qui quitte une fourrière)

Un coût important, destiné à faire passer un message. « C'est une négligence de laisser son chien en divagation sur la voie publique », rappelle la responsable. Sans compter le danger, pour les animaux bien entendu, mais aussi pour les usagers de la route.

« Nous consacrons à cet équipement une enveloppe de 300 000€ », précise Marc Lecerf, vice-président de l'agglomération en charge de l'environnement. « Les communes adhérentes payent 0,80€ par habitant ».

Au total, 227 communes adhèrent à la fourrière animale de Caen la mer, sur un périmètre étendu « de Clécy à Merville-Franceville et d'Arromanches à Grainville-Langannerie », précise Delphine Bachelot. Les chiens et chats y restent en moyenne près de 9 jours. Mais tous ne sont pas récupérés. En 2013, 4% des chats et 59% des chiens ont retrouvé leurs propriétaires. Ceux qui n'ont pas cette chance sont dirigés vers les SPA pour adoption ou sont euthanasiés, sur décision d'un vétérinaire.

Pratique. Fourrière animale de Caen la mer « Les Crasières », Route de Saint-Manvieu-Norrey à Verson. Tél. 02 31 80 73 03.