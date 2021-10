Paris (AFP). La Bourse de Paris accroît ses pertes et perd brièvement plus de 3%

La Bourse de Paris poursuivait sa dégringolade et lâchait près de 3% jeudi à la mi-journée (-2,70%), sous les 3.800 points, toujours en proie à de vives craintes quant à la croissance mondiale. A 11H54, l'indice CAC 40 perdait 106,37 points à 3.833,35 points, après avoir lâché plus de 3% et frôlé une chute de 4%. La veille, il avait lâché 3,63%. "C'est un peu la chute libre. Le marché est à nouveau déprimé sans nouvelle particulière et dans un contexte assez lourd de nervosité", remarque Andrea Tuéni, analyste chez Saxo Banque. "Il y a une forte aversion au risque et une perte de confiance quant à la croissance", explique-t-il. Le marché a tenté de rebondir à l'ouverture, en prenant plus de 1%, mais cette tentative a tourné court, faute de nouvelles de nature à rassurer des investisseurs très inquiets. La baisse du CAC 40 s'est même largement accrue après un emprunt espagnol en partie raté puisque le pays n'a pas placé le montant espéré. De son côté, la deuxième estimation de l'inflation dans la zone euro a confirmé la faible hausse des prix, à 0,3% en septembre, son niveau le plus faible depuis octobre 2009. Les marchés redoutent que les perspectives économiques soient moins solides que prévu à l'échelle mondiale, craignant particulièrement un enlisement de la croissance en zone euro, qui est dans le même temps menacée par la déflation. Les investisseurs vont désormais guetter l'ouverture de Wall Street, qui a nettement reculé mercredi, ainsi que plusieurs indicateurs américains. Les valeurs industrielles et bancaires, les premières vendues par les investisseurs en cas de turbulences, tiraient le marché vers le bas. Société Générale perdait 5,92% à 33,07 euros et Alcatel-Lucent 5,10% à 1,81 euro.

